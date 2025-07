Dodge City Pub: A székesfehérvári klubélet legendája volt (videóval)

Élőzene, igazi találkozások és közösség! Fotó: Boka music

Hiány és nosztalgia: lehet-e újra ilyen hely?

Ma is sokan emlegetik a klubot hiányérzettel. Olyan hely volt, amely nem csupán a profitért működött, hanem valódi közösséget hozott létre, a helyi zenekarok és közönség közötti kapcsolatra építve. A mai klubélet gyakran inkább a marketingre és nagy nevekre fókuszál, miközben az emberi kapcsolatok és a közösség háttérbe szorulnak.

A megújult étterem már nem a régi hangulatot hozta, néhány év után bezárták!

A Dodge City Pub nemcsak egy korszak, hanem egy közösségi élmény szimbóluma is volt, egy olyan korszaké, amit ma már elképzelni is nehéz a most bulizni induló fiataloknak!