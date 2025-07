A lényeg, hogy minél kevesebbet takarjon! Apró ruhadarabok a századforduló előttről

Azoknak, akik most kapcsolódnának be, korábban már volt szó a 60-as évekbeli fürdőruhatrendekről, majd az újra és újra divatba jövő anyagokról és stílusokról. Mostani látogatásunkkor pedig a sortokról, miniruhákról és az apró ruhadarabokról beszélgettünk Ludvánné Csóri Manyival.

Divatos viseletek az 50-es, 60-as évekből.

Forrás: FMH-archív

Amikor divat volt sokat mutatni...

A mini darabok a legtöbb trendhez és irányzathoz hasonlóan, amit átveszünk, nyugatról, a tengerentúlról származik. Így nálunk ezek is jóval később jöttek divatba. A kezdetek mégis a 60-as, 70-es évekre tehetők. Manyi szerint ekkortájt már beszélhetünk a feminizmusról, mint irányzatról, ami a nők öltözködésében is meglátszódott. A nők elkezdtek merni, mutatni és villantani. Ezek az apró ruhadarabok, amik akkoriban nagyon népszerűek voltak épphogy takartak valamit, sokszor a fenék alja már teljesen kilátszott a mini nadrág vagy épp szoknya alól. Nem sok mindent bíztak a képzeletre. De ugyancsak hódítottak a napjainkban is igen népszerű crop topok.

Forrás: FMH-archív

Később aztán közeledve a 2000-es évekhez a mini ruhák mellett nagyon népszerűek lettek a csípő szoknyák és nadrágok, sokszor ezeket kombinálták a hölgyek az apró felsőkkel, megmutatva ezzel a teljes hasi részt.

Ahogy mutattuk a korszakot megidéző képeket Manyi azt mondta: meglehet az anyagok mások és a technikák is változtak, de ma is szinte bármelyik ruhaboltban megtalálhatók azok a darabok, amik akkoriban számítottak nagy slágernek. Ennél nem is kell jobb bizonyíték arra, minthogy a divat örök és időről időre ismétli önmagát.