Így válasszuk ki a legjobb dinnyét, mi sikerrel jártunk! – videóval

A nyári időszak egyik legfontosabb gyümölcse a dinnye, amelynek megyénkben Cece a hazája. A cecei dinnye méltán híres, a Dél-Fejér régió mellett országos szinten ismert, de ez nem véletlen, hiszen mézédes, és gyönyörű piros. Már ha görögdinnyéről beszélünk, hiszen sárga- és cukordinnye is kapható a településen. Stábunk most Puha István vendége volt, aki elárulta, hogyan válasszuk ki a tökéletes dinnyét, mire figyeljünk oda és arról is beszélt, milyen nap mint nap ezzel a csodálatos gyümölccsel dolgozni. Kipróbáltuk a tippjeit és sikerrel is jártunk!

A munka sok a dinnyeföldeken, de teljes mértékben megéri Puha István szerint

Forrás: Puha István

Így választhatunk dinnye vásárláskor a legjobban

Már Cecén belül járunk, a 63-as főúton haladunk Szekszárd felé, amikor jobbra, közvetlenül a főút mellett egy takaros ház előtt állunk meg. A Deák Ferenc utca 103. alatt árulja a Puha család a legértékesebb portékáját, a dinnyét. Mezőgazdasággal foglalkoznak, tudjuk meg Puha Istvántól, aki aztán rá is tér arra, hogyan válasszuk ki a legjobb dinnyét.

Szín és hang alapján is szoktak az emberek válogatni a dinnyék között. Érdemes megnézni, hogy milyen üveges a hangja, valamint az sem mindegy, hogy zöld, vagy egy kicsit sárgább az a gyümölcs, amit magunk előtt látunk

– fogalmazott a termelő. István ezután kiválasztotta egy dinnyét a módszerek alapján, felvágta, és láthattuk magát a tökéletességet. Ezt a forgatás után az ízlelőbimbóink is megtapasztalhatták, állítjuk, ilyen finom dinnyét még nem ettünk.

Hosszas beszélgetésünkben kiderült, a dinnye számára három igazán fontos dolog van a termesztés idején. Az egyik ilyen a megfelelő mennyiségű tápanyag, a napfény, és a folyadék, valamint a kellő gondoskodás, hiszen ha szeretettel fordul az ember felé, akkor azt nagyon meghálálja a gyümölcs.

Puha Istvántól megtudtuk, a fajták helyett az emberek a minőséget keresik, nem véletlen ez. Mint mondja, ők mielőtt árulni kezdik a portékáikat saját maguk kóstólják meg a dinnyét, és ha kellően elégedettek azzal, amit éreznek, akkor szedik le a dinnyét, és teszik ki a pultjaikra.

A teljes beszélgetést, benne azzal, hogy a sárgadinnye vásárlásakor milyen módszerekkel válogathatunk, alább tekinthetik meg.