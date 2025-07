Nem kell többé félniük, hogy elárasztja a víz az ingatlanjaikat

285 millió forintból újul meg a jövőben a Sörhegy utca és az Arany János utca csapadékvíz elvezetése. A beruházás lehetővé teszi, hogy innentől a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék ne árassza el az itt található ingatlanokat vagy azok portáját – hangzott el Vargha Tamástól.

Varga Tünde és Vargha Tamás a csapadékvíz elvezetés projektről egyeztetett.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

A projekt ismertetése kapcsán a polgármester elmondta: ezek az utcák régen vízgyűjtő területként szolgáltak, ezért is problémás nagy mennyiségű csapadék esetén a vízelvezetés. Mindez azonban megoldódik a beruházás jövő évi megkezdésével, mely során korszerűsítik a vízelvezető árkokat.

A kivitelezési munkálatok a Sport utcai levezető egy rövid szakaszát is érintik, itt 340 méter hosszban övárok kerül kialakításra záportározóval és zsiliptoronnyal. Az Arany János utca minkét oldalán átereszt alakítanak ki, itt közel 1200 méteren burkolják az árkokat és körülbelül 60 kapubejáró átereszét cserélik ki. A munkálatok ugyancsak érintik a Sörhegy utca mindkét oldalát, ebben az esetben 830 méter hosszban burkolják az árokrendszert és 34 kapubejáró átereszét cserélik le.

Az egyik érintett utca.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

2026-ban kezdődik a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése

Varga Tünde arról is beszélt, hogy pályázatot még 2022-ben az előző képviselő-testülettel nyújtották be, most pedig már az újjal valósul meg az elnyert pályázati forrásból a beruházás, ami ’csak’ az első szakasza a Nádasdladány csapadékvíz elvezetés rekonstruálásának. A jövőben tovább folytatódik a fejlesztés.

A projekt várhatóan 2026 tavaszán kezdődik meg. Addig viszont mindenképpen szeretnének több lakossági fórumot is tartani, ahol beszámolnak az érintetteknek a beruházásról és a konkrét munkálatokról.