Ezek a legnépszerűbb családi autók 2,5 millió forint alatt

Maga a családi autó fogalma is rendkívül szubjektív, mindenki számára mást jelent. Gyermekkori emlékeimből tudom, hogy akár egy 2008-as évjáratú ferde hátú Skoda Fabia II-vel is át lehet vészelni két gyerekkel egy hetes nyaralást a Balatonon. Általánosságban véve viszont nem ezeket az autókat szokták ide sorolni, három nagy kategóriát szokás családi autóként meghatározni. A kombikat, az egyterűeket (MPV) illetve a mostanában oly divatos városi terepjárókat (SUV). Nézzük néhány típust, hogy mi fér bele 2,5 millió forintba.

Hazánkban igen népszerűek a nagyméretű családi autók, több ezer példány közül lehet válogatni.

Fotó: lolaauto.hu

Néhány példa családi autókra 2,5 millió forint alatt

Skoda Octavia Combi (2005-2013)

Kezdjük a magyar használt autó piac egyik legnépszerűbb szereplőjével. Az óriási csomagteréről híres típus ideális lehet a két, vagy akár háromgyermekes családok számára is. Évjáratot tekintve ennyi pénzből leginkább a második generációs 2005-2013 között gyártott példányok elérhetőek. Motorválasztékban leginkább a szívó, 1.6 benzin, vagy az 1.9 vagy 2.0 literes turbódízel motoros példányt érdemes választani, a korai benzines 1.2-es TSI-ket viszont jobb elkerülni a láncproblémák miatt.

A második generációs Octaviaból közel 500 eladó példány van 2,5 millió alatt.

Fotó: skoda.com

Ford Focus II (2004-2010)

A másik gyakori szereplő ebben a kategóriában a 2004-2011 között gyártott 2. generációs Ford Focus. Az 1.6-os benzin, és dízelmotorral szerelt példányok legendás megbízhatósággal rendelkeznek. Bár oda kell azért figyelni, hogy rendszeresen karban legyenek tartva, ugyanis nagyon sok elhanyagolt példányt is lehet találni a kínálatban. A meglepően sportosra hangolt futóműje sem véletlen, az autó három ajtós változatából készítette a gyártó WRC raliautóját. Ennyi pénzért már lehet kapni néhányat a harmadik generációs példányok közül is, de az azokban található, a TSI motorokhoz hasonló Ecoboost motor található, amely szintén sok megbízhatósági hiba merült fel a kezdeti évek során, ezért is vannak ennyire alulárazva.

A Ford tarolt a 2000-res években a Focussal.

Fotó: motorreszletesen.hu

Toyota Verso (2009-2018)

A kisebb egyterűek közé tartozó Verso nem csak a családok körében volt új korában rendkívül népszerű, számos taxis is ezt a típust használta személyszállításra. Nem véletlenül, hiszen kívülről nem tűnik egy óriási autónak mint például egy Volkswagen Sharan, de belsejét tekintve hátul akár három magas növésű felnőtt is kényelmesen el tud benne férni, és létezett belőle 7 személyes változat is. Motorváltozatok közül leginkább a nagyon takarékos 2.0 literes D4-D érhető el amely 125 lóerejével stabilan mozgatja a 1615 kilogramm önsúlyú kasznit.