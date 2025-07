Különleges buszmegálló ékesíti a települést

Vidám hangulatú, vadonatúj buszmegállók fogadják a Székesfehérvárról és Várpalotáról érkezőket Csóron. A főút két oldalán álló új buszmegállók pár hete készültek el, a közlekedők pedig már használatba is vették azokat. Az egy-egy Mátyás-legendát bemutató megállók alapanyagköltségét a település a nemzeti értékek megőrzésére és bemutatására kiírt Hungarikum pályázatból fedezi. Plusz munkadíjjal nem kellett számolniuk, a beállók festését és egyéb munkálatait a helyiek saját kezűleg végezték el. Már csak egy-két utolsó simítás van hátra: az egyik buszmegálló hátulja is grafikai borítást kap, valamint mindkét megálló padját is újra cserélik.

Az új buszmegállók eleje hátulja és oldalai is díszítettek

Fotó: Gombor Lili / FMH

Mátyás-legendákról mesélnek a buszmegállók falai

Csór történetéhez két, Mátyás királyhoz kapcsolódó legenda kötődik, ezek láthatóak a buszmegállók falain. Az egyik monda szerint 1475-ben, a Fehérvárról Csórra siető uralkodó a közeli Sér-hegynél találkozott először az Itáliából érkező Aragóniai Beatrixszal, akit egy évvel később nőül vett. A másik Mátyás királyhoz kötődő legenda szerint a Csóri Csuka Csárda elődjében, a település határán álló vendégfogadóban szállt meg a király, álruhában. A fogadós a falu alatti Sárréten kifogott csukát annak értékes mája nélkül szolgálta fel a királynak. Mátyás haragosan kérdőre vonta a fogadóst, aki azt felelte, hogy a csóri csukáknak nincsen mája, az igazságáról híres király ezért a szomszédos Várpalotán deresre húzatta a férfit, és szolgáival megvesszőztette. A fennmaradt, Mátyás királynak tulajdonított szólás is ezt igazolja: „A csóri csukának nincsen mája — palotai pálca: nincsen száma”.

Mátyás király és a csóri csuka legendája

Fotó: Gombor Lili / FMH

A település olyasmit szeretett volna bemutatni, ami Csórhoz kötődik – mondja Borics Mihály polgármester, aki aprólékosan bemutatta a két buszmegállót, elmesélve a falaikon látható történeteket, amelyeket vaskos, strapabíró polikarbonát lapokra nyomtattak. Itt-ott azonban már látható kisebb-nagyobb sérülés a felületeken, ezért elképzelhető, hogy később még kap egy burkolatot a nyomtatott grafika. S bár a természet hatásaiból és a használatból eredő amortizáción kívül nem nagyon kell félteni mástól az egyébként költséges grafikai elemeket, mindenesetre az egyik térfigyelő kamera pont rálát a buszmegállókra, így kiváltképp nem tanácsos azokat megrongálni.