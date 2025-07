Pataky Attiláék végeztek, kitört a botrány, óriási volt a pusztítás

Fehérvár fenegyerekét négy elfogatóparanccsal keresik

Több bűncselekmény miatt is körözik azt a székesfehérvári születésű férfit, akinek az ügyében már nemcsak hazai, hanem európai elfogatóparancs is érvényben van. A hatóságok szerint önbíráskodás, garázdaság, kiskorú veszélyeztetése és jármű önkényes elvétele is szerepel a terhére rótt cselekmények között. A körözés oka több egymástól független bűncselekmény. Az illetőt több bíróság is körözi, a rendőrség jelenleg is nyomoz a holléte után.