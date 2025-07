Botrány helyett béke: több ezer panaszt oldottak meg fél év alatt

Az MKIK békéltető testületekről szóló hétfői tájékoztatása szerint a tavalyi évhez viszonyítva országosan 687 üggyel több zárult le 2025 első félévében. Ezzel párhuzamosan az elbírált ügyek összértéke is nőtt: 1,38 milliárd forintról 1,45 milliárd forintra.

Több ezer ügyet oldottak meg a békéltető testületek már az első félévben.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A legnagyobb növekedést Budapest könyvelhette el, ahol 392-vel több ügyet zártak le, de Hajdú-Biharban (115), Csongrád-Csanádban (73), valamint Fejér, Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben is jelentős bővülés tapasztalható.

A kamara szerint a számok is azt igazolják, hogy a 2024. január 1-jétől életbe lépett új, regionális struktúrára épülő rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az ország nyolc régiójában működő testületek gyorsabban és hatékonyabban képesek lefolytatni az eljárásokat a fogyasztók és vállalkozások között.

„A strukturális átalakítás, a digitalizációs fejlesztések és a szakmai támogatás együttesen hozzájárultak a békéltető testületek működésének hatékonyságához” – áll az MKIK közleményében, amely kiemeli a kamarai vezetés szerepét is a rendszer sikeres megújításában.

A testületek nemcsak döntéshozó szerepet töltenek be, hanem tanácsadást is nyújtanak a fogyasztóknak a jogaikról és kötelezettségeikről. Továbbra is a gyors, ingyenes és elérhető jogérvényesítés biztosítása a cél minden állampolgár számára.