Gyorsabb, hatékonyabb, átláthatóbb: így dolgozik a Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Gyors ügyintézés, végrehajtható döntések és egyre több elégedett fogyasztó – így foglalható össze a békéltető testületek megújult működése, amelyről Csapó Csilla, a Fejér Vármegyei Békéltető Testület elnöke beszélt a feol.hu-nak.

A békéltető testület Székesfehérváron, a Gazdaság Házában működik, ahol a fogyasztók személyesen is segítséget kaphatnak panaszaik gyors és hatékony rendezéséhez

– A 2024. január 1-től hatályba lépett fogyasztóvédelmi törvény célja az volt, hogy ismertebbé, egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az alternatív vitarendezés rendszere – mutatott rá Csapó Csilla. Hozzátette: a változások megreformálták a rendszer működését s új szintre emelték a fogyasztóvédelem hazai gyakorlatát is.

Európai szintű újítások

Az elnök szerint a törvénymódosítás számos fontos pontban hozott előrelépést. Kiemelte a testületek regionális megszervezését, az online meghallgatások lehetőségét, valamint azt, hogy egyes döntéseik immár végrehajtás útján is kikényszeríthetők. – Úgy gondolom, ezek a változások európai szinten is kiemelkedők voltak – fogalmazott. A szakmaiság megerősítését szolgálta az is, hogy minden békéltető testületi tag komoly vizsgát tett 2024-ben, ami növelte a döntések megalapozottságát. A nyolc testületi elnök rendszeres egyeztetése szintén segíti, hogy az eljárások egységesebbek legyenek, és a fogyasztók mindenhol azonos színvonalú ügyintézést kapjanak.

Csapó Csilla, a Fejér Vármegyei Békéltető Testület elnöke

Negyedik helyen az ügyek számában

Csapó Csilla szerint a Fejér Vármegyei Békéltető Testület az elmúlt másfél évben jól vizsgázott. – A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által készített szakmai beszámoló alapján pontos képet kaptunk arról, hogyan működnek más testületek, és ez visszajelzés volt számunkra is – emelte ki az elnök.

Bár a lakosság és a gazdálkodó szervezetek száma alapján Budapest és Pest vármegye továbbra is kiemelkedik, a Fejér vármegyei testület ügyszám alapján az előkelő negyedik helyet szerezte meg. – 2024-ben 959 ügyet iktattunk, ezzel majdnem elértük az ezres határt – emlékeztetett.

Ingyenes, gyors, hatékony

A békéltető testületi eljárások egyik legnagyobb előnye az elnök szerint, hogy a fogyasztók számára ingyenesek és gyorsak. – A döntést a jogszabály alapján 90 napon belül kézhez kell kapnia a fogyasztónak és a vállalkozásnak is – mondta. Hozzátette: 2024-ben ezt az időkeretet is sikerült jelentősen lerövidíteni. – Átlagosan 45 nap alatt zártuk le az eljárásokat – mutatott rá.