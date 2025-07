Kifosztott sírok és kastélyromok – képeken a Batthyány család egykori otthona – galéria

Polgárdiban, a Május 1. utca határolja egyik oldalról azt az erdőt, melyben a Batthyány család egykori kastélyának romjai találhatók. De ugyanitt a család tagjainak síremlékei is őrzik a Batthyányiak emlékét, valamint az az óriás mamutfenyő, amely a hajdani Batthyány kastélytól nem messze található. A fenyőről úgy tartják, hogy még gróf Batthyány István ültette az 1830-as években. Az önkormányzat honlapja szerint a 200 éves ősfa 50 éves volt, amikor átültették mostani helyére. Magassága 100 évesen már meghaladta a 30 métert és ugyan az időjárási szélsőségeket hosszú évtizedeken át jól bírta, a második világháború viszontagságait már nem. Állítólag villámcsapás is érte és a volt szovjet katonák a fa odvát tűzrakóhelynek és céllövöldének is használták.

Az egykori Batthyány kastély romjai felett magasodik az ősfa.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az egykori kastélyra és annak ma látható romjaira visszatérve Váczi Márk szabadbattyáni történész-néprajzkutató évekkel ezelőtt adott interjújában a feol.hu-nak arról mesélt, hogy a Batthyány család kastélya gyönyörű, márványoszlopos épület volt egykor, de ma már csak a romok őrzik emlékét. Ugyanitt, az egykori kastélykertben nem csak az elpusztult kastély romjai láthatók, hanem ifjabb Andrássy Gyula és felesége síremléke is megvan még. A hamvak azonban már régen nem a sírokban nyugszanak. Valamikor a háborút követően a kastéllyal együtt kifosztották.

