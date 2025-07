Ritmus, naplemente és divat a B my Lake fesztivál második napján (fotógalériával, videóval)

Van annak egy különös bája, amikor az ember elektronikus zenei fesztiválba csöppen. Ellazít, kisimít - a sámánisztikus ritmusok, a víz látványa és a naplemente együtt sokak számára jelentett ezúttal is kikapcsolódást a Velencei-tónál, ahol a B my lake fesztivál második napján néztünk körül. A fesztiválszínpadok mindegyikénél pörgött a ritmus, csaptak a magasba a kezek és a legyezők, a parton pedig a lazulás mellett eszmecserékre is sor kerülhetett a homokos, sziklás plázson.

B my lake fesztivál második napján divatbemutatóra várták a látogatókat.

Fotó: STR

Velence Északi strandja remek helyszínnek bizonyult a háromnapos esemény számára, ahol pénteken este divatbemutatóra várták a látogatókat: a GBA Style, Sandor Lakatos és Lozar X Aanro mutathatta be a helyszín varázsához illő szettjeit.