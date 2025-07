Miénk lett a tó! – A B my Lake Fesztiválon mindenki barát (galéria)

Először a tömény adatok, számok: július 24-én, csütörtökön kezdődött és július 26-án, szombaton (szó szerint véve persze vasárnap hajnalban) zárult Velencén, az Északi strandon a B my Lake technofesztivál. Népszerű szófordulattal élve: dübörgött a Velencei-tó partja, és nem csak képletesen. A techno önmagában egy szubkultúra, s bár jómagam zeneileg mindenevő vagyok, hasonló fesztiválon – főleg ilyen volumenűn – eddig még nem jártam. A gitárokat, dobokat ezúttal DJ-pultokra, keverőkre cserélték az előadók, akiket nem kifejezetten zenésznek, hanem lemezlovasnak (DJ-nek), előadónak és formációnak nevezünk, a látványt tekintve pedig a füst- és fénytechnika még nagyobb hangsúlyt kap. Az énekelhetőbb rigmusok helyett csontig hatoló ütemek járják át a testet – és ezen a fesztiválon mindenki mosolyog, mindenki barát.

A B my Lake Fesztivál mosolygós, barátságos arcai

Fotó: Szanyi-Nagy Judit

B. Dávid 40 év körüli férfi. Nem, nem egy rendőrségi hír kezdődik ezúttal, csak jelezzük: bizonyos adatok, információk a szerkesztőségben maradnak. Szóval Dávid hét év után találkozott Velencén újra a barátaival, akikkel kapcsolata már tizenöt éve tart. Ő kifejezetten nem az előadók miatt érkezett ide, hanem a társaság miatt. Nem mellesleg ismeri azért a B my Lake-et, nem is kicsit: már a 2013-as, Balatonvilágoson megrendezett első alkalmon is részt vett, ahol akkor még olyan nevek szerepeltek a lineupban, mint Carl Craig, Baauer, Delta Heavy, vagy a hazai "felhozatalból" DJ Budai és Palotai. Utoljára 2016-ban, Zamárdiban vett részt a B my Lake-en – ezt követte az idei.

– Hogy tetszik a buli? – jött oda sokadik alkalommal hozzánk egy srác, aki barátnőjével érkezett a fesztiválra. S bár jókat beszélgettünk, a bemutatkozás elmaradt, csak annyit tudtunk meg: Győrből érkeztek a Velencei-tó partjára. Mint elmondta, ők a Collabs 3000 formációt várták leginkább, amely Chris Liebinget és Speedy J-t jelenti a pult mögött, egy live show keretében. Szombaton 21.30 órakor meg is érkeztek, és mindannyian örömmel konstatáltuk: a két előadó zseniális hangzást, látványt biztosít, így a buli mindenki számára felejthetetlenre sikerült.