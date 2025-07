Először Velencén a népszerű fesztivál: világsztár DJ-k érkeznek a tó partjára

A nyár egyik legjobban várt elektronikus zenei eseménye, a B my Lake 2025-ben is visszatér, méghozzá újra önálló fesztiválként! Július 24-e és 26-a között a Velencei-tó Északi strandján három napon át tombolhatnak a techno és a melodic ütemek szerelmesei, a DJ-pultok mögött pedig világsztárok sorakoznak: MRAK, Maceo Plex, Ben Klock, Sam Paganini, DJ Rush, Jan Blomqvist és még rengeteg más ikonikus név.

A B my Lake fesztiválon három napon át világsztár DJ-k pörgetik a lemezeket a Velencei-tó partján – elektronikus zene, divatshow, vízparti chill és felejthetetlen hangulat vár!

Fotó: szervzezők

B my Lake: sok újdonság vár a fesztiválozókra

Idén először divatbemutatók is színesítik a programot, pénteken és szombaton hat hazai divattervező vonultatja fel kollekcióját a Fashion Block kifutóján. De ez még nem minden: szabadtéri mozi, strandjátékok, SUP, masszázs, SuperBike szimulátor és prémium gasztrokínálat vár mindenkit. A szervezők glamping lehetőségekkel, iglu boxokkal és jól megközelíthető parkolóval is készülnek, így a fesztiválozók gondtalanul élvezhetik a vízparti élményt.