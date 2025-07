Arcfelismerő berendezést helyeztek üzembe a belvárosban

Forrás: PJD / FMH

Mitől, hogyan is vált ez az installáció arcfelismerővé?

Válaszképpen idéznék az interaktív művemhez melléket használati útmutatóból. “Álljon a kép elé, és aztán mögé, kérjen meg erre másokat is! Bátran próbája felismerni a képben az arcmást, a kép mögött magát, és másokat is! Nézze pár percig elölről és hátulról is, majd gondolkodjon el egy kicsit és már össze is állt a kép! Általa garantáltan mindenki hasonlóan más és mindenki egyformán egyedi!”

Az alkotók és a nézők is kedvelik ezt a lehetőséget, ahol találkozhatnak egymással, és hogy az egy hétre elvarázsolt liget alkotótáborrá és kiállító térré válik. Lesz-e folytatás, és ha igen, várható valamilyen új tematika jövő nyáron?

Általában nem szoktam, szoktunk tematikát kitalálni, bár előfordult azért néhány olyan is, de jövőre ha még igény lesz a folytatásra kigondoltam egy szerintem igen érdekeset.