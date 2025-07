Több mint ezer Alfa Romeo gyűlt össze a hétvégén (galéria)

Több mint ezer Alfa Romeo gyűlt össze a hétvégén Dunaújvárosban, ahol a helyi kempinget négy napra AlfaCityvé keresztelték át a márka rajongói - számolt be cikkében a duol. A szervezők már szerdától fogadták a látogatókat, és bár az időjárás eleinte próbára tette a résztvevőket, a hétvége végül nyárias hangulatban, programdömpinggel és autós különlegességekkel telt.

Több ezer autó gyűlt össze a nemzetközi Alfa Romeo találkozón

Forrás: duol.hu

Alfa Romeo-szenvedéllyel, nem üzletről szól az AlfaCity

Halápi Zsolt főszervező szerint az AlfaCity mögött egy lelkes, harmincfős önkéntes csapat áll, akik maguk is elkötelezett alfások. Nem üzleti alapon, hanem szenvedélyből szervezik évről évre a találkozót, amely nemcsak autós esemény, hanem közösségformáló erő is: barátságok, cégek, sőt szerelmek is születtek már itt.