Nehéz helyzetben az egyetemisták: az albérlet drága, a kollégiumi férőhely véges

A felnőtté válás egyik mérföldköve az érettségi, majd az egyetemi felvételi. A középiskolai vizsgák után sokan izgatottan várják a ponthatárok kihirdetését, amelyre idén július 23-án kerül sor. Ez azonban nemcsak a tanulmányok megkezdését jelenti: sokak számára ekkor indul a rohanás a megfelelő albérlet vagy kollégiumi férőhely után. Vannak, akik előre bebiztosítják magukat egy lakással, de sokan csak az eredmények után vágnak bele a keresésbe. Most megnéztük, mennyibe kerül jelenleg egy alberlét Székesfehérváron és Dunaújvárosban, vagy kollégiumi helyet találni.

Egekben a székesfehérvári albérletárak.

Forrás: FMH-archív

Mélyen a zsebébe kell nyúlni az egyetemistáknak az albérleteknél

Az albérletárak Székesfehérváron sem kímélik az egyetemisták pénztárcáját. A legegyszerűbb lakások bérleti díja jelenleg átlagosan 210 ezer forint körül alakul, az átlagosabb hirdetések pedig ennél 10–20 ezer forinttal magasabbak is lehetnek – derül ki az ingatlan.com 2025 júliusi elemzéséből. Ezzel Székesfehérvár a harmadik legdrágább vármegyeszékhelynek számít.

Nem csoda, hogy sok diák inkább társbérletben gondolkodik: barátokkal vagy akár idegenekkel közösen bérelnek lakást, így osztva meg a költségeket. Sokan csak egy szobát keresnek, de ez sem feltétlenül olcsó megoldás, hiszen egy külön bérelhető szoba havi díja is 60–80 ezer forint körül mozog. Cserébe kevesebb privát térrel és alkalmazkodási kényszerrel kell számolni.

Bár a kínálat bővült és a drágulás üteme lassult, a 2024-es árakhoz képest így is akár 50 ezer forintos emelkedést tapasztalhattak a bérlők az elmúlt egy évben.

Kollégiumi férőhelyek alakulása Székesfehérváron

Székesfehérváron az Óbudai Egyetem Alba Regia Kara és a Kodolányi János Egyetem is biztosít felsőoktatási kollégiumi elhelyezést a hallgatók számára.

A Budai úti Kollégium összesen 58 fő befogadására alkalmas, 27 db kétágyas és 4 db egyágyas szobában helyezik el a diákokat. A szobákhoz saját fürdőszoba és WC tartozik. Az épületben közösségi konyha, társalgó, tanulószoba, mosókonyha, konditerem is található, sőt kültéri sportolási lehetőség is adott. A kollégium 15 perc sétára helyezkedik el a vasútállomástól, buszpályaudvartól és a belvárostól, így elhelyezkedése is ideális. Bár a pontos díjszabás nem nyilvános, más vidéki egyetemek gyakorlata alapján a havonta 30–60 ezer forint közötti kollégiumi díj a jellemző.