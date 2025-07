90. születésnapja alkalmából köszöntötték Simon Józsefnét

Miután elkészültek a családi fotók, Simon József, Anna néni fia, s egyben a Köfém Művelődési Ház igazgatója köszöntötte az ünnepeltet és az egybegyűlteket. Mint mondta, hálás azért, hogy édesanyja ma is ott lehet, a családdal lehet. A kerek születésnap alkalmából pedig több meglepetéssel is készültek az ünnepség során, így többek között egy, a családról szóló könyvvel, amely bár még a nyomdai munkálatok miatt nem jutott el a családhoz, az abban szereplő képeket vetítés során nézhették végig az ünneplők. Anna néni kézimunkáiból pedig egy kis kiállítást is nyílt a művelődési ház előterében, így azok most már nem csak készítőjüknek szereznek örömet. Isten éltesse erőben, egészségben Simon Józsefnét!