90 éves lett Fejér legendás pedagógusa

A város közismert és szeretett pedagógusát a Petőfi Sándor Gimnázium is méltóképpen köszöntötte, ahol évtizedeken át tanította a diákokat, példát mutatva szakmai elhivatottságból, emberségből és pedagógiai szenvedélyből. Kilencven évet ünnepeltek!

Kilencven év szeretetben! Fotó: Az iskolától!

Az ünnepelt, néhány éve a Fejér Megyei Hírlapnak adott interjúban mesélt a pályafutásának kezdetéről:

Én az irodalomnak bolondja voltam. Olyan helyre mentem egyetemre, ahol irodalommal lehet foglalkozni. Akkor még nem tudtam, hogy ebből az lesz, hogy tanár leszek. Debrecenben végeztem, ’56-os ember vagyok. Ez azt jelenti, hogy a forradalmat mint egyetemista éltem át. Debrecenben korábban elkezdődött a forradalom, mint Budapesten. Bementünk az egyetemre, mondták, hogy tüntetünk. Jó! Akkor már olyan levegő volt. Ezt nem tudom egy mai embernek elmagyarázni, hogy mit jelent az, olyan levegő volt. Elindultunk szépen, talán hatos sorokban. Útközben sokan csatlakoztak, jöttek az emberek. Ez egy hatalmas tüntetéssé vált. Az egyetem kint van a Nagyerdőben. Mire beértünk a városba, valaki kitalálta, hogy menjünk a pártbizottság elé. Ott volt egy nagy tömeg, gimnazisták is jöttek. A fél város ott volt. Elkezdtek taszigálni engem, hogy mondjam el a Nemzeti dalt. Azért engem taszigáltak, mert kétszer egymás után megnyertem az egyetemi szavalóversenyt.

Az elmúlt hét évtizedben számos kiváló tanára volt iskolánknak, közülük is kiemelkedik Leszkovszki Albin tanár úr, aki július 10-én töltötte be 90. életévét, áll az intézmény ünnepi köszöntőjében. A jeles alkalomból egykori kollégái köszöntötték volt munkatársukat az iskola közösségi oldalán: - Az iskola jelenlegi és egykori diákjai, valamint dolgozói nevében ezúton is szeretettel és hálával mondunk köszönetet tanár úrnak az évtizedeken át tartó példamutató munkájáért. Isten éltesse sokáig!