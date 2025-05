Nagy lesz az öröm, ha ezt meghallják az autósok!

Régen látott zuhanás állt be az olaj világpiaci jegyzésében, csütörtök délelőtt a Brent hordónkénti ára jóval 60 dollár alatt, 59 dollár közelében alakult – írja a Világgazdaság (VG), amely kitér arra is, hogy a várható üzemanyagár-csökkenésnek van egy másik oka is, amely nem más, mint a dollár–forint árfolyam változása.

Hamarosan eldől, lesz-e üzemanyagár-csökkenés

Fotó: Képünk illusztráció

Üzemanyagár-csökkenést hozhat a kedvező valutaárfolyam

A magyar járműtulajdonosoknak jó hír, hogy a hazai üzemanyagárak szempontjából meghatározó dollár–forint árfolyam kedvező tendenciát mutat: a váltás most 357 forint alatt bonyolódik, ami egy hete még bőven 360 fölött járt. Ezek alapján pedig

arra lehet számítani, hogy nagymértékű üzemanyagár-csökkentés léphet életbe a következő napokban.

A szokott rend szerint a magyarországi üzemanyag-nagykereskedők, élükön a Mollal, péntek délelőtt hoznak döntést a szombattól hatályos literenkénti árakról – írja a VG.

Jelenleg a benzin átlagára a benzinkutakon a következőképp alakul: