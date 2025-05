Törő Gábor közleménye

"A mai napon megjelent hírek szerint rendőrségi eljárás indult a fiammal szemben.

Tény, hogy az elmúlt időszakban fiam és élettársa között akadtak összezördülések, hangos viták, a legutóbb a rendőrséget is értesítették. Az ügy kivizsgálása zajlik.

A jelen helyzetben is kitartok a fiam mellett. A gyermekeinket úgy neveltük, hogy tetteikért vállalniuk kell a felelősséget, a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, így rájuk is.

Bízom az igazságszolgáltatásban! Kérem a sajtó munkatársainak megértését" - írja Facebook bejegyzésében Törő Gábor.

Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap