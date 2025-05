Digitális ugrás a jövőbe, okostantermet avattak a Tóparti Gimnáziumban

Új, modern okostantermet avattak a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban, amely a Howmet Aerospace Alapítvány 40 ezer dolláros (közel 14 millió forintos) támogatásával valósult meg. Az Alba Innovár és Székesfehérvár Önkormányzatának közreműködésével létrejött fejlesztés révén mostantól a középfokú oktatásban is elindult a digitális tantermek kialakítása a városban.

A Tóparti Gimnázium diákjai örömmel vették birtokba a termet! Fotó: NAGY NORBERT

A 36 fő befogadására alkalmas, korszerűen felszerelt tanterem kialakítása még 2024 októberében kezdődött meg. A programban hat pedagógus vett részt, akik elkötelezetten sajátították el a legmodernebb digitális technológiák – többek között mesterséges intelligencia, kibervédelem, 3D-nyomtatás és lézervágás – használatát. Az ő tudásuk lesz az alapja annak, hogy a jövőben a diákok is naprakész digitális ismeretekhez juthassanak. Az ünnepélyes átadón Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta: a cél az, hogy a város valamennyi középiskolájában legyen ilyen digitális tanterem. Katus István, a Howmet Köfém vezérigazgatója is megerősítette: vállalatuk évente legalább egy iskola digitális tantermének megvalósítását támogatja, amíg minden fehérvári intézményhez el nem jut ez a lehetőség.

Fotó: NAGY NORBERT

Tóparti Gimnázium új okostanterme!

A digitális oktatás úttörőjeként működő Alba Innovár vezetője, Laufer Tamás kiemelte: a Tóparti okostantermében már olyan eszközök is megtalálhatók, amelyek néhány éve még nem is léteztek – ez jól mutatja, milyen gyorsan változik a technológia. Az ünnepségen bemutatkoztak a kilencedikes diákok is, akik LEGO robotokat, 3D-nyomtatott és lézervágott alkatrészeket használva mutatták be saját digitális mikroprojektjeiket. A jövő tehát már elindult a Tópartiban – s vele együtt egy új korszak a fehérvári középiskolai oktatásban is.