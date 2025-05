Műtéti körülmények közé leshettek be a tanulók a nyílt napon (galéria)

A Szent György Kórház legkisebb babája

Az egészségügyi intézmény legapróbbjairól is mesélt az ápolási igazgató. A legkisebb kisbabát az édesanyja a 23. terhességi hétben hozta világra 420 grammal. De olyan baba is volt, aki majdnem 500 nap után térhetett haza az intenzív osztályról.

A beszámoló után az iskolásokat átkísérték a SKILL-laborba, ahol a gyakorlatban is kipróbálhatták magukat, műtéti körülményekbe leshettek be, valamint egyes eszközöket ki is próbálhattak.