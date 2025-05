Elképesztő tömeget vonzott a fergeteges hangulatú városi sportmajális!

A városi sportegyesületek felvonulásával kezdődött csütörtök reggel a székesfehérvári sportmajális. A résztvevők a Petőfi-szobortól indulva sétáltak át zeneszó kíséretében a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központba, ahol Cser-Palkovics András köszöntötte a sportmajálisra kilátogatókat.

A streetball bajnokság sem maradhatott el a városi sportmajálison

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Sportmajális nem csak sportolóknak

A sportmajális, neve ellenére, nemcsak a sportolni vágyókat várta a nap folyamán. Szép számmal látogattak ki családok kisgyermekekkel, kutyával, hogy egy jó hangulatú, vidám napot töltsenek együtt a csodás nyárias időben. A többség azonban sportcipőben érkezett, amire szükség is volt, hiszen ameddig a szem ellátott, az egész atlétikai központ területén megannyi sport között válogathattak a résztvevők. A harc- és táncművészeti bemutatók, valamint a szervezett kosár- és röplabdameccsek mellett számtalan sportágakba is belekóstolhattak a kicsik és nagyok egyaránt. Volt, aki a falmászáshoz vagy az íjászkodáshoz kapott kedvet, míg más akadálypályát teljesített vagy egyszerűen csak élvezte, amint a magasba repíti az ugrálóvár. Mindemellett volt streetball majális, azaz utcai kosárlabda-bajnokság is, míg a Csónakázó-tónál hajómodellek szelték a habokat. A fiatalok pedig kifogyhatatlan energiával küzdötték át magukat a ninja akadálypályán, az exatlon-pályán és a felfújható akadálypályán.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Világsztárok a sportéletből

A város egyesületei, szervezetei az egész napos kitelepülés mellett színpadi bemutatókkal is igyekeztek felhívni magukra a figyelmet, egyúttal megmozgatva a közönséget. A különböző mozgásformák mellett neves sportolókat is köszöntött a sportmajális, így például Bánhegyi Adrienn többszörös világ- és Európa-bajnokot, aki ugrókötél-bemutatót és workshopot tartott, míg a Horog László vezette közönségtalálkozón Vörös Zsuzsannával, Kovács Saroltával, Demeter Bencével, Tárkány Zsomborral és Varga Orsolyával találkozhatott a közönség.