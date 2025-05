Szabályt szegett a rolleres lány – majd őt ütötték el

Pénteken egy fiatal nőt ütött el egy autós a Mészáros Lázár utcában lévő gyalogos-átkelőhelyen. A teol.hu írt az esetről, melyben a nő elmondása szerint „a végállomástól haladva közlekedtem, a zebrához érve megálltam, körbenéztem, leszálltam a rollerről. Egy szürke autó elengedett, de hibáztam, mert nem gyalog, hanem a rolleren kezdtem meg az átkelést. Egyáltalán nem mentem gyorsan”.

Rollerest ütött el – ki a hibás?

A történet különösen fájdalmas fordulata, hogy a balesetet okozó piros autó sofőrje nem segített neki az ütközés után. „Nagyon rosszul esett, hogy a bácsi meg se kérdezte, hogy vagyok, más jött oda hozzám segíteni” – mondta a megsérült nő, aki kórházi ellátás után otthonában lábadozik, ám karját még mindig nem tudja mozgatni rendesen.

A rendőrség megállapította: bár a sofőr nem adott elsőbbséget, a rolleres nő is hibázott, hiszen szabálytalanul, járművel haladt át a zebrán. A nő is úgy látja: „Hagyjuk meg a rendőrségnek a dolgot, biztosan én is meg fogom kapni a magam büntetését”.

Ez az eset is ráirányítja a figyelmet arra a problémára, hogy az elektromos rollerek jogi státusza még mindig rendezetlen: a KRESZ nem kezeli őket önálló kategóriaként, így sokan nem is tudják pontosan, milyen szabályok vonatkoznak rájuk.

Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy ez a jelenség csupán más városokat érint. Fejér megyében is egyre több rolleres közlekedik az utakon, sokszor szabálytalanul, és sajnos egyre több baleset is történik. A rendőrség statisztikái szerint a személyi sérüléses közúti balesetek 35 százaléka gyalogosokat és kerékpárosokat érint, és az elektromos rollerek is egyre gyakoribb szereplői ezeknek az eseteknek.