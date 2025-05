Bátor fiatalok, akik átlépnék saját határaikat

A legjobbak rövidesen a levegőbe emelkedhetnek egy vitorlázó repülőgéppel

– A második lépcső után azoknak, akik ott is jól teljesítenek, nem veszítették el a kedvüket és továbbra is érdeklődnek a repülés iránt, a nyári hónapokban kiválasztó táborokat szervezünk a börgöndi repülőtéren – folytatta Józsa Dávid. – Akkor már vitorlázó és motoros vitorlázó repülőgépekkel lehet gyakorolni, és aki kellő elhivatottságot érez e gyönyörű pálya iránt, annak ősszel elkezdődik az elméleti képzés, amely jövő tavasszal gyakorlati vizsgával zárul. Utána tovább folytatódik a repülés. Látszik az érdeklődés, hiszen nagyon sok, szám szerint 537 fiatal jelentkezett és minden bizonnyal látogatott el az ország valamelyik repülőterére a két egymást követő szombat alkalmával. Sokan éppen ezt a hosszú hétvégét választották ehhez. Aztán majd kiderül, hogy ténylegesen mennyien érdeklődnek a repülés iránt, de az eddigi tapasztalatok igazolják az előzetes jóslatokat, azt, hogy körülbelül száz-százötven fiatal kezdheti el ősszel az elméleti képzést.

Józsa Dávid, az egyesület alelnöke nagyszerű műrepülő pilóta

Miután Szilády Dezső végrehajtott egy tökéletes leszállást, elmondta, hogy nincs ok aggodalomra, biztosított az Ifjúsági Pilóta Program finanszírozása, ráadásul ők is tovább építkeznek a repülőtéren. Már áll egy új hangár váza, és azt szeretnék, ha június közepén, a második alkalommal megrendezésre kerülő légiipari szakmai napon már ott is lehetnének látogatók, légijárművek. A program fókuszába ismét a képzést és az oktatást helyezik azért, hogy felébresszék a fiatalok érdeklődését a légiipar iránt. Bemutatkoztak a meghatározó szereplők, a gyártók, a karbantartók, az oktatási intézmények és a képzési helyek. Székesfehérváron egyébként jelenleg is több légiipari beszállító cég működik. A két program tehát sok szempontból összefügg egymással: mindkettő a fiatalokat célozza.