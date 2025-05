A Felvidék hálája, Petőfi-kultusz, magyar megmaradás

– Huszonöt éve tart a missziójuk a Csallóközben: milyen gondolatokkal érkeztek Székesfehérvárra?

– Rendkívül örülünk annak, hogy itt lehetünk, és nagyon köszönjük Kű Lajosnak, nemzetünk nagy fiának, hogy várt minket Székesfehérvár központjában és elvezetett minket a Városházára, ahol alpolgármester úr és a munkatársa fogadott bennünket. Felemelő érzés, hogy itt lehetünk. Lassan huszonöt éve, hogy megalakult a Petőfi Baráti Társulás, amely civil szervezetnek a Csallóköz szívében, Dunaszerdahely szomszédságában, Királyfiakarcsán van a székhelye. Küldetésünk, hogy ápoljuk a magyar öntudatot, őrizzük a magyarságunkat, és rendszeresen, nagyszabású események keretében megrendezzük a magyar nemzeti ünnepeket. Az időközben eltelt negyed évszázad alatt igyekeztük bejárni az egész Kárpát-medencét és Kárpátaljától Erdélyig, Délvidéktől az Őrvidékig szinte mindenhol megfordultunk. Ide, a gyönyörű koronázó királyi városba másodszor érkeztünk meg egy autóbusznyi látogatóval, és nagyon örülünk annak, hogy ismét megcsodálhatjuk az ősi vármegyeszékhelyt.

Erdős Péter szerint nagyon sokat számít, milyen viszonyban vannak egymással a két nemzet politikusai, mert ez a hatás erősen érvényesül a mindennapokban

– A tevékenységüknek mi a legfontosabb része?

– A nevünkből is adódik, hogy elsősorban a Petőfi-kultusz ápolását tartjuk szem előtt, ennek érdekében például szavalóversenyeket, történelmi vetélkedőket szervezünk. Rendelkezünk egy csodálatos ingatlannal, a Karcsai Magyarság Házával, amely a magyar kormány hathatós támogatásával épült meg és működik azóta is. Egy fiatal képzőművész megfestette rá Petőfi Sándor életét, a ház belső falaira pedig a forradalom és szabadságharc költőjének versei kerültek. Gyermekeket, iskolásokat fogadunk, hagyományőrző történelemórákat tartunk, a hozzánk érkezőkkel így ismertetjük meg Petőfi Sándor kultuszát, verseit, életének különböző állomásait.

A Csallóközből érkezett vendégek a Székesfehérvári Városháza dísztermében

– Vannak-e ennek akadályai a Felvidéken, Szlovákiában ma, hiszen tudjuk, hogy nem volt mindig felhőtlen a viszony a két ország között?

– Hála Istennek most már nem vesszük ezt észre és bízunk benne, hogy ez hosszú távon így marad a továbbiakban is.

– Mit érzékelnek abból, hogy hazánk és Szlovákia sok kérdésben, például a béke melletti kiállás ügyében azonos álláspontot képvisel ma Európában?

– Örülünk annak, hogy kormányfőink és a politikusaink nagy része a legtöbb kérdésben egyetért, mert szerintem mindig a politikán múlik a kapcsolatok minősége. A múltban is szinte állandó jelleggel a politikusok voltak azok, akik érdekeik szerint felkorbácsolták a lakosság indulatát, és időnként egymás ellen fordították a Felvidéken élőket. Nem mindegy, hogy a ráhatás negatív, vagy pozitív irányban történik meg. Most igen jó a kapcsolat a két ország vezetői között és ezt a civil szervezetek szintjén, a mindennapokban is lehet érzékelni.