Így védenék meg a parajdi sóbányát

A Parajdi Sóbánya területére ismételten víz tört be a Korond-patak felől. Az eset nem egyedi, ugyanis az elmúlt időszakban több alkalommal is előfordult hasonló probléma, különösen nagyobb esőzések vagy magas vízállás idején. A víz a patak felől a sós medertalajt kimosva tört utat magának, így már korábban is jelentős mennyiség szivárgott be.

A parajdi sóbánya Székelyföld egyik legnépszerűbb látványossága

A bánya védelmére ideiglenes megoldásokat alkalmaztak, például fóliázott medervezetést, azonban ezek nem bizonyultak tartósnak vagy elég ellenállónak az időjárási szélsőségekkel szemben. A vízhozam hirtelen megnövekedése rendszeresen meghaladja ezeknek az ideiglenes rendszereknek a kapacitását.

A bányához közelálló forrásokból megtudtuk, hogy a végleges megoldás érdekében a tervek szerint ki fogják betonozni a Korond-patak medrét azon a szakaszon, amely közvetlenül érinti a bányát. Információink szerint a kivitelező cég már megvan, a közbeszerzési folyamat lezárult, jelenleg a szerződés aláírására várnak. A munkálatok célja, hogy megelőzzék a jövőbeli vízbetöréseket és megóvják a bánya működését.

A tűzoltók nagy kapacitású szivattyúval próbálják kivezetni a vizet a bányából. A vezetőség biztonsági okokból döntött a lezárás mellett. A parajdi sóbánya az egyik leglátogatottabb turisztikai látványosság Székelyföldön , évente több százezren is meglátogatják.