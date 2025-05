Pápaválasztás: az inga leng, ez látszik az eddigiekből

„Erdő Péter egykori székesfehérvári segédpüspök is lehet az új pápa”, írta a Fejér Megyei Hírlap 2013. március 11-én. Aztán mégsem így történt a pápaválasztás: március 13-án, XVI. Benedek pápa lemondását követően, a bíborosok testületének döntése értelmében Ferenc lett a Katolikus Egyház 266. pápája. A választás előtt egy nappal ismét lázasan folynak a találgatások, a tekintélyes amerikai New York Times például a konzervatívok favoritjaként mutatta be Erdő Pétert. Andrew Higgins, a tengerentúli lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezte a magyar érseket, akik Ferenc után vissza akarnak térni a hagyományos szabályokhoz, illetve doktrínához.

Erdő Péter egykor a székesfehérvári Püspöki Palota lakójaként értesült arról, hogy a pápa bíborossá emelte

Fotó: FMH-archív

Pápaválasztás 2025

Erdő Péter hatgyermekes családban, 1952-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte. Egy évig az esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben, majd a Budapesti Központi Szemináriumban készült hivatására, pappá 1975-ben szentelték. A Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémián teológiából summa cum laude szerezte a doktori fokozatot. Rómában a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasa volt, kánonjogi doktorátust szerzett. Hosszú évek teltek el ezután tanítással, számos helyen díszdoktorrá avatták, a nemzetközi kánonjogi tudományos élet kimagasló személyisége lett. II. János Pál pápa 1999. november 5-én nevezte ki székesfehérvári segédpüspökké, de nem lehetett sokáig Takács Nándor megyés püspök segítségére: a Szentatya 2002. december 7-én kinevezte esztergomi érseknek, prímásnak. A többnyelvű, kánonjogi szaktekintélyként ismert Erdő Péter pályafutása nagy részét tudományos munkának szentelte. Hátrányaként említik egyes elemzők, hogy a felszentelése utáni rövid plébánosi szolgálatot leszámítva kevés közvetlen tapasztalatot szerzett a hívek mindennapi problémáival kapcsolatban.

A Vatikánban lázasan készülődnek a pápaválasztásra, szigorúak a biztonság feltételei is

Fotó: Alberto Pizzoli/AFP

– Voltak konzervatívabb és liberálisabb pápák, ám ezek a fogalmak megcsalhatnak minket, mert nem azt jelentik egyházi közegben, mint a külvilágban – mondta a FEOL-nak egy neve elhallgatását kérő egyháztörténész. – Ezért nem is szeretem használni ezeket. A konzervatívokra inkább azt mondanám, hogy elsősorban a tanítás tisztasága felett őrködnek, a liberálisok pedig a lelkipásztori szempontokat részesítik előnyben. Egy ilyenfajta inga csapdos erre-arra. IX. Piusz, a 19. század közepének pápája kifejezetten konzervatív volt, XIII. Leó pápa ha úgy tetszik, nyitó és liberális, de inkább fordítsuk ezt át az előző fogalmakra. X. Piusz ismét tantisztaságú volt, de kicsit belezavar az ő értékelésébe a háború, ám az inga mozgása látszik, és mintha mindig valamiféle kiegyenlítődés következne. Ha pedig az utolsó időszakot nézzük, II. János Pál pápa kifejezetten lelkipásztori, míg Ratzinger, azaz XVI. Benedek pápa kifejezetten hittisztaságú felfogásban vezette az egyházat, Ferenc pedig megint csak lelkipásztori Szentatyaként tevékenykedett. Azaz ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy most egy konzervatív pápa következik Szent Péter trónusán. Óriási kérdés, hogy azt a népszerűséget, amit Ferenc elért a maga egyszerűségével, nyitottságával, világhoz való közelségével, vajon el tudja-e érni valaki? Mert ez is kényszerítő tényező.