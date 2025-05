Pápaválasztás 2025: Történelmi késés a konklávén, csak késő este jelent meg a fekete füst!

A 2025. május 7-i konklávé már az első napján történelmi pillanatot hozott, noha egyelőre nem a pápa személyében, hanem a füst idejében. A hagyomány szerint a bíborosok zárt ajtók mögött kezdik meg a szavazást, és az első eredménytelen kör után fekete füsttel jelzik a világnak: még nincs döntés. Ez a jelzés általában délután, legkésőbb kora este történik meg, most azonban csaknem sötétedés után, több mint három órával az utolsó híradások szerint véget ért szavazási kör után jelent meg a jellegzetes sötét füst a Vatikán egén. Pápaválasztás 2025!

Pápaválasztás 2025. Késő eset jelent meg a fekete füst! Fotó: Vatican Media

Sokan a Szent Péter téren és a világ különböző pontjain az élő közvetítéseket figyelve kezdtek aggódni: vajon miért nem száll fel a füst? Egyesek attól tartottak, hogy a technikai nehézségek miatt nem lesz jól kivehető a füst színe, erre a múltban is volt példa, amikor a fekete és fehér közötti átmenet megtévesztőnek bizonyult.

A Vatikán hivatalosan nem adott magyarázatot a késedelemre, de szakértők szerint előfordulhatott, hogy a szavazólapok elégetése nem zajlott le időben, vagy nehézséget okozott a füst színének egyértelmű beállítása. Ez utóbbit kémiai adalékanyagokkal szabályozzák, de a folyamat érzékeny, és a látványosság kedvéért gyakran megvilágítják a kéményt is, így a legkisebb technikai hiba is szembetűnővé válhat. Akármi is állt a háttérben, a füst végül megérkezett, és hozta az első nap konklúzióját: továbbra is vár a világ az új pápa nevére.