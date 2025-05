Hatalmas ováció tört ki a Vatikánban: Robert Francis Prevost az új pápa! (Percről percre frissítve)

Miután május 7-én és május 8-án délelőtt is fekete füst szállt fel a Sixtus-kápolna kéményéből, csütörtök délután, nem sokkal 18 óra után elérkezett a sokak által várt pillanat: fehér füst indult el az ég felé. Ezzel a konklávé egyértelműsítette, hogy az új pápa személye hamarosan a nyilvánosság számára is ismert lesz.

Pápaválasztás 2025: megvan a döntés!

Fotó: MartiBstock

Ki lett az új pápa?

A közvetítést élőben több csatornán, portálon is követni lehetett. Ez alapján látható volt, amint a Vatikánban összegyűlt tömeg ujjongva fogadja a fehér füstöt és a konklávé döntését.

A pápaválasztás eredménye kapcsán kövessék percről percre tudósításunkat!

18.32

Az MTI tudósítása szerint "fehér füst szállt fel néhány perccel csütörtökön este hat óra után a vatikáni Sixtus-kápolna kéményéből, ami azt jelenti, hogy már a második napon sikerült megválasztani a katolikus egyház új, 267. vezetőjét. A pápaválasztó konklávén 133, nyolcvanévesnél fiatalabb bíboros vett részt, az eredményes választáshoz kétharmados többségre volt szükség."

18.39

Az Associated Press (AP) hírügynökség tudósításában elhangzott: az új pápa személyének kilétére hamarosan fény derül. Nevét egy kivetítőn is megmutatják majd a nagyvilágnak.

18.51

A Sixtus-kápolna előtti téren több nemzet (a többi között brazil, spanyol, angol, francia, portugál, lengyel, magyar és természetesen olasz) képviselői gyűltek össze nagy tömeget alkotva, hogy a "Habemus papam!" ("Van pápánk!") elhangzását követően első kézből láthassák-hallhassák, ki lett a katolikus egyház új egyházfője.

19.01

"A füst felszállása után hamarosan az új pápa kilétét is bejelenti Dominique Mamberti protodiakónus bíboros a vatikáni palotának a Szent Péter térre néző pápai erkélyéről" – írja az MTI. A magyar hírügynökség arról számolt be: "Az eredményes választást jelző fehér füst 18 óra 7 perckor szállt fel, majd a Vatikán harangjai is teljes erőből megkondultak. A Szent Péter téren a világ minden tájáról összegyűlt több tízezer hívő tapssal, örömkiáltásokkal, a pápa éltetésével juttatta kifejezésre örömét."

19.09

Az AP hírügynökség X-csatornáján írt információk szerint az új pápa először a Szent Péter-bazilika erkélyén mutatkozik a nyilvánosság előtt. Azt viszont, hogy ez mikor történik meg, nem tudni, mivel ennek nincsen előre meghatározott időpontja. Ferenc pápa 1 óra 20 perccel a fehér füst felszállását követően jelent meg az erkélyen.