Analóg üzenet: Egyenes képekkel nyílt meg a 2025-ös Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál (videóval)

A kiállítást Szentes Ottokár festőművész nyitotta meg, aki betekintést engedett a fotográfus háttérmunkálataiba is: Kiss László ugyanis az analóg, fekete-fehér filmet digitalizálja, majd szkenneli és javítja az így kapott képet. A galériában látható képanyag két részből áll: egyrészt utcakép válogatás, melyben a művész környezetében található témák kapnak helyet, amelyek műtárggyá végeredményben a fotográfia eszközeivel válnak. A tárgyfotó-szerű növényportrék is izgalmas lehetőségeket tárnak a szemlélő elé, és csak látszólag mondanak ellent a „tiszta” fényképezés eszméjének: a témaként választott tárgyak formai üzenetei ugyanis mégiscsak ugyanennek a felfogásnak a végeredményét jelentik. Az emeleten helyet kapott az „Aqua” című digitális képsorozat is, melyben az életet szimbolizáló víz elemével állítja szembe a halál – kiszáradás – utáni, posztmortem állapotot. Egyszóval bármennyire is letisztult, erőszakkal bonyolított üzenetektől mentes vizuális élményt ígér a tárlat, mégiscsak van mit befogadni, van min gondolkodni minden egyes alkotás előtt – azon túl is, hogy vajon az alkotónak mit jelent a ködbe vesző katonai kerítés, a sötétséget árasztó romépület vagy a fénycsíkot rajzoló árvalányhaj.