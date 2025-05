Okos zebra, ügyességi pályák és vasúti átkelő várja a gyerekeket a Közlekedési Kultúra Napján

Május 6-án, kedden sajtótájékoztató keretében számoltak be a szervezők a Magyar Közlekedési Kultúra Napjához köthető székesfehérvári rendezvényről. Molnár István, a Közlekedéstudományi Egyesület Fejér Vármegyei Területi Szervezetének elnöke elmondta: május 11-e a Közlekedési Kultúra Napja, melyet Székesfehérváron hetedik alkalommal a Közlekedéstudományi Egyesület Fejér Vármegyei Területi Szervezete, Székesfehérvár önkormányzata, a Székesfehérvári Balesetmegelőzési Bizottság, valamint a Visible Crossing Kft. szervez. A megyeszékhelyen az ehhez kapcsolódó rendezvényt május 12-én tartják a Németh László Általános Iskola előtti téren.

Okos zebra, ügyességi pályák és vasúti átkelő várja a gyerekeket

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A főszervező hozzátette: a programok 9 órától kezdődnek, ekkor érkeznek a csatlakozott iskolák alsó tagozatos osztályai.

- Közel 250 gyermek vesz részt a rendezvényen, és ahogy eddig is, most is izgalmas, játszva tanító programokat kínálunk. Lesz például vasúti átkelő, amit a szervezők építenek fel – részletezte.

Kovács Áron rendőr százados, a Balesetmegelőzési Bizottság képviselője arról beszélt: a székesfehérvári Balesetmegelőzési Bizottság csatlakozásának köszönhetően a biztonságos közlekedésre nevelés eszközei is megjelennek a napon. Lesz okos zebra, közlekedési ügyességi pályák, melyeket rollerrel, kerékpárral, gokarttal teljesíthetnek a gyerekek. A körzet önkormányzati képviselője, Viza Attila pedig örömét fejezte ki, hogy ismét helyet kap ez a program az iskola előtti téren, s megköszönte a szervezőknek, hogy évről évre lehetőséget teremtenek a gyerekeknek a játszva tanulásra.