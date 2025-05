Nyaralót álomáron? Íme 4 eladó hétvégi ház Fejérből 10 millió alatt!

Bár úgy tűnhet, hogy az ingatlanpiacon már nincsenek meglepetések, Fejér vármegyében valóságos kincsekre bukkanhat az, aki nyaralót keres szerény költségvetéssel. Négy településről hoztunk ajánlókat, ahol 10 millió forint alatt szerezhetsz saját hétvégi menedéket.

Ez a nyaraló is azok közé tartozik, amelyeket 10 millió forint alatt kínálnak Fejér vármegyében – ideális választás lehet hétvégi pihenésre vagy természetközeli kikapcsolódásra

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Vál – présház borospincével, csodás természeti övezetben

A Váli-völgy egyik eldugott szegletében, Újhegyen található ez az 5,28 millió forintos, 15 m²-es présház. A téglával kirakott boltíves pince igazi ritkaság, a kis méretű telek (160 m²) pedig épp elég egy hétvégi pihenőhelyhez. Áram és víz van, a felújítás már csak rád vár.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Csór – panorámás kis ház gyümölcsfákkal, 1179 m²-es telken

8,5 millió forintért egy tetőteres, kályhával fűthető kis ház lehet a tiéd a Belátóhegyen, Levendula dűlőben. A ház esővízgyűjtővel és gyümölcsfákkal felszerelt telken áll. Ráadásul a közeli kilátás és természetjárás garantált feltöltődést nyújt.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Csákvár – felújítandó nyaraló nagy telekkel, kirándulóparadicsomban

Csákváron 9,5 millióért kínálják ezt a 29 m²-es, két szobás, felújításra szoruló nyaralót 1121 m²-es telken. A környék tele van természeti és történelmi értékekkel, köztük a Csíkvarsai-rét és a Báracházi-barlang, így a hely nemcsak pihenésre, de aktív időtöltésre is ideális.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Iszkaszentgyörgy – felújítandó tégla nyaraló a szőlőhegyen

A Somosmál nevű részen, szőlőhegyi hangulatban található ez a 9,9 milliós, 30 m²-es ház 1300 m²-es telken. A villany be van vezetve, víz fúrt kúttal oldható meg. A tetőtér is beépíthető, így hosszabb távon is jól kihasználható.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Aki nem riad vissza egy kis munkától, ezek az ingatlanok tökéletes lehetőséget kínálnak a saját stílusú, nyugodt vidéki nyaraló megvalósítására. Egyéni tervezés, természetközelség és nyugalom – most még elérhető áron.