Mindszenty bíboros és Cey-Bert Róbert Gyula lelket építő találkozásai

Ferenc pápa halálának napjai után eszébe jutott a bíboros? Az, amit ő képviselt az egyházon belül és a világban?

– Engem nagyon szeretett, mert tudta, hogy 18 évesen ott voltam a Corvin közben, és azt is gyakran mondta, ha fiatalabb, mellénk áll akár fegyverrel is harcolni a szovjetek ellen. Konzervatív, a régi, ősi hagyományokat, hierarchiát tisztelő ember volt, miközben már akkor kezdett liberalizálódni a katolikus egyház. Amikor 1958-ban meghalt XII. Pius pápa, következett a pápaválasztás. Mindszenty bíboros úr akkor a budapesti amerikai nagykövetségen tartózkodott, miután 1956-ban oda menekült és ott élt 15 éven át. Én 1958-ban érettségiztem Bécsben, utána menten Genfbe az egyetemre. Azon ábrándoztam, hogyha a kommunisták kiengednék a pápaválasztásra, lehet, hogy megválasztják. Lehetségesnek tartottam, és ezt a történtek is igazolták, mert akkor választották meg XXIII. Jánost, aki Mindszentyhez hasonlóan konzervatív értékrendet képviselt. Mindszentynek hatalmas presztízse volt a katolikus egyházon belül, sőt, az egész világon, és lehetséges, ő lett volna a pápa, ha akkor Rómában van. De Kádárék is számoltak ezzel, és ezt mindenképpen meg akarták akadályozni.