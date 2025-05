Szirénák, hősök, élmények: Mentők Napja Székesfehérváron

A Mentők Napja a magyar életmentés egyik legszebb hagyománya. Budapesten 1887. május 10-én Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére alakult meg az első Önkéntes Mentőegyesület, amely Európában is úttörő szerepet töltött be. Minden évben május 10-én emlékezünk meg erről a történelmi lépésről, amely megváltoztatta a hazai sürgősségi ellátást. Az Országos Mentőszolgálat 1948-as létrejöttével pedig a mentés már állami feladattá vált, ezzel biztosítva, hogy minden bajbajutotthoz időben érkezzen segítség.

Ebből az alkalomból a székesfehérvári mentőállomás is megnyitja kapuit a nagyközönség előtt! Május 17-én, szombaton 9 és 13 között izgalmas programokkal várnak kicsiket és nagyokat. Az állomáson újraélesztési oktatáson vehetnek részt az érdeklődők, 12 órakor látványos mentési bemutató lesz, és belülről is megismerkedhetnek a kíváncsiak a mentőautóval. A szervezők szeretettel várják az iskolás csoportokat, családokat, munkahelyi közösségeket és baráti társaságokat is, hiszen a cél nemcsak a szórakozás, hanem a tanulás is. Az eseményre a [email protected] e-mail címen lehet jelentkezni.