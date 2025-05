Lovasberény nagy meglepetéssel várja a Tour de Hongrie-t

Május 17-én Lovasberényre is figyel az ország, hiszen a Tour de Hongrie kerékpárosai itt is átszáguldanak, ám a falu nem éri be ennyivel. A helyiek igazi ünnepi hangulatot varázsolnak: 12.30-tól a Róna József Művelődési Háznál gyülekeznek, ahol zászlók készülnek, közös szurkolói felirat születik, és egy látványos meglepetésre is sor kerül.

Egy óriási Lovasberény feliratú zászló is fogadja majd a Tour de Hongrie versenyzőit

Forrás: Fehér Gábor FMH - archív

A Róna udvarán emberekből formálnak egy hatalmas „100-as” alakzatot, amelyet a levegőből is látni lehet majd. A különleges pillanatot a helyi mazsorett csoport, a focicsapat, a nyugdíjasklub és a lelkes lakosok közösen alkotják meg. A látványt piros-fehér-zöld füst és magyar zászlók teszik teljessé, köztük egy óriási Lovasberény feliratú zászló is, amely büszkén hirdeti a település nevét.

Ahogy Láda-Handa Edina, a Róna József Művelődési Ház vezetője a feol.hu-nak elmondta, a lovasberényiek és a környékbeliek már izgatottan készülnek a nagy napra, és mindenkit szeretettel várnak, aki együtt szurkolna velük a versenyzőknek.