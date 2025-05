Milyen egyházfő volt a példakép, XIII. Leó?

– Egy pápai névválasztás mindig program! – szögezte le a FEOL kérdésére Mózessy Gergely. – XIII. Leó, az utolsó Leó nevű pápa számomra rendkívül szimpatikus egyházi vezető volt. Prohászka Ottokár kedvenc pápájaként is gondolhatunk rá és én ilyen szempontból feldolgoztam az életét és tevékenységét. Elődje csak elítélte a téves nézeteket, ő már a megoldást is kereste. Beszélt ugyan a liberalizmus és a szociáldemokrácia ellen, de egy új társadalomképet vázolt fel. Az egyház szociális tanításai, azoknak a kezdetei kötődnek leginkább XIII. Leóhoz. Továbbá hozzá kötődik a nyitás a sajtó felé, „írások ellen állítsunk írásokat”, mondta az újságíróknak. Nyitott a teológiai gondolkodás területén is, hiszen Aquinói Szent Tamás tanai az idejében erőteljesen elkezdtek beépülni a teológiai oktatásba. Nyitott a Biblia-kritika felé – nagyon érdekes, hogy az utódja később ebből visszakozott, és később csak a II. Vatikáni Zsinat jutott el odáig, hogy ismét úgy lehetett a Bibliát olvasni, hogy nem kellett mindent szó szerint érteni belőle. Nagyon szerethető pápa volt, legalábbis Prohászka püspök nagyon szerette: 1891-ben kiadta a beszédeit és a leveleit magyar fordításban, amely kiváló munka. Prohászka alapvetően püspökként is mindig vállalta azt, hogy rá hivatkozott.

XIV. Leó nem minden tekintetben lesz olyan, mint elődje

Forrás: AP

A névválasztás egy lelkipásztori pápát jelez számunkra, jegyezte meg Mózessy Gergely, azonban felhívta arra is a figyelmet, hogy néhány külsőség, amelyek például az első nyilvános megjelenéskor megfigyelhetők voltak, arra utalnak, hogy XIV. Leó halványan visszavesz Ferenc pápa habitusából.

– Az, hogy újra előkerült néhány olyan külső jegy a ruházatban, amelyeket emlékezetem szerint Ferenc pápa mellőzött, az már valahol erre utal. Valószínűleg nem akar az elődjéhez hasonló radikális szegénységet megélni, de ha ez nem következik a habitusából, akkor talán jobb is így. Ferencből ösztönösen fakadt ez, de ha más nem érzi így, akkor nem kell radikálisan megjátszania magát – ez a véleményem. De minden egyéb arra utal, hogy személyében Ferenc pápa története folytatódik, hiszen ő is a délvilágból jön, nagyon sokáig volt Peruban egyházfő. Misszióból került oda, és jó rálátása lehet az egyház lényegi ügyeire, hiszen több pápai dikasztériumnak volt a tagja az utóbbi két évben. Viszonylag nem régen, 2023 szeptemberében kreálták bíborossá, azonban nagyon sok vatikáni hivatalban játszott szerepet és ezért várhatóan nagyon jó rálátása lesz a részletekre. Valószínűleg ennek a kormányzati szerepnek egyfajta elismerése is a többi pápaválasztó bíboros részéről az, hogy rá tették a voksukat.