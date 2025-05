Kullancs az erdőben és a belvárosi parkolóban

Pár évtizede még kemény fagyok voltak télen, melyek ha nem is tudták kipusztítani az élősködőket, rovarokat, jelentősen gyérítették az állományt. Manapság már a tél derekán sincs komolyabb fagy, tartós meg főleg, így sajnos a kullancsok és az általuk hordozott betegségek mindennapjaink részévé váltak.

Zokniba tűrt nadrág és kamásli

Korábban csak a kirándulók, esetleg vadászok foglalkoztak a kullancsokkal, és házi praktika gyanánt betűrték a nadrág szárát a zokniba, vagy kamáslit húztak az alsó lábszárra, mikor az erdőre mentek. Manapság a városlakók legalább annyira ki vannak téve ezen rovarok támadásainak, mint a vidéken élők. Nem mellesleg ez fokozottan igaz a háziállatokra is, függetlenül attól, hogy házi kedvencről van szó, vagy éppen haszonállatokról.

Akár 5 éven át is várhat prédára a kullancs

Még mindig tartja magát az a legenda, hogy a kullancsok a fák felső ágain lesnek áldozatukra, majd pontosan kiszámolva a megfelelő pillanatot, a célterületre ugrik, ám a valóság az, hogy a talajról, az aljnövényzetről kerül a bőrünkre, a ruhánkra vagy éppen a velünk sétáló házi kedvenc bundájára.

Nem a kullancs ártalmas, hanem a baktériumai

– A Kárpát-medencében körülbelül két tucat kullancsfaj él, leggyakrabban a közönséges kullanccsal (Ixodes ricinus) találkozhatunk, ez a faj a Lyme-kór és a vírusos agyhártyagyulladás terjesztője. Színe barnás, nincsenek szemei, tapogatólábai inkább hosszúak, kis kinövés van a végbélnyílás fölött, a háti részt a hímek esetében egészen, a nőstényeknél részben kemény pajzs védi.

Közép-Európában a kutyakullancs (Dermacentor reticulatus) szerepe a tularémia és a kutyababéziózis terjesztésében jelentős. Viszonylag nagy méretű, pajzsán szabad szemmel is jól látható fekete-fehér mintázat látható.

A betegséget nem maga a kullancs okozza, hanem a bélrendszerében élő vírusok, baktériumok és egysejtűek, amelyek a vérszívás során jutnak be a gazdaszervezetbe – – írja a greendex.hu.

Cseppek, nyakörvek, riasztó szerek

A vegyi anyagokkal történő védekezés a kullancsok ellen régóta zajlik, több-kevesebb sikerrel. Már a nyolcvanas években is lehetett kapni szuku-t vagyis szúnyog és kullancsriasztó krémet, amit a túrázók és a horgászok nagy lelkesedéssel használtak, függetlenül attól, hogy nem lehetett tudni, mennyire is volt akkoriban hatásos. Azóta egészen átalakult ez a terület is, mert kullancs egyre több lett, de a vegyszerektől mégis egyre inkább idegenkedünk.