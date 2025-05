Óvodások üzentek az autósoknak Sárbogárdon: „Lassíts! Értem – érted?” (Videó)

Megható és tanulságos jelenetek szemtanúi lehettek a járókelők és autósok május 11-e előtt Sárbogárdon, ahol az óvodások már napokkal korábban készültek az országos közlekedésbiztonsági kampányra. A Közlekedési Kultúra Napjához kapcsolódó, „Lassíts! Értem – érted?” kezdeményezés célja az volt, hogy a gyerekek saját hangjukon, kreatív eszközökkel hívják fel a figyelmet a gyalogátkelőhelyek körüli fokozott óvatosság fontosságára.

A közlekedés közös ügyünk! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az óvodások rendőrök és pedagógusaik kíséretében, kézzel készített zászlókkal, színes plakátokkal és jókedvű mondókákkal vonultak ki a város forgalmasabb zebráihoz. Kedves üzeneteik minden korosztályhoz szóltak, de különösen az autósokat szólították meg: „Lassítsatok, figyeljetek ránk, hogy mindenki épségben hazaérjen!”

Fontos a kampány üzenete! Fotó: Bokányi Zsolt

Közlekedés, csak szabályosan!

A kampány nemcsak a közlekedésbiztonságot helyezte a középpontba, hanem a türelem, az udvariasság és a figyelmesség fontosságát is. Az óvodákban tartott tematikus foglalkozások során a gyerekek játékos formában ismerkedtek meg a közlekedési szabályokkal, miközben ők maguk is példát mutattak – hiszen gyermekszájból még erősebben hangzik az üzenet. A sárbogárdi kezdeményezést a város vezetése és több helyi partner is támogatta. A szervezők és résztvevők bíznak benne, hogy ez az akció hagyománnyá válik, és jövőre még több gyermek és felnőtt kapcsolódik be a közlekedési kultúra közös fejlesztésébe.