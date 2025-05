Jó reggelt - boldog élet?

Van, aki egy életen át keresi, kutatja a boldogságot, a megfoghatatlant, amiről azt hiszi, valami könnyelmű könnyebbség, fényes derű, valósággá vált álom. Az a tapasztalatom, aki így látja, sosem lesz igazán boldog, mert illúziót kerget. Mert hát láthatjuk, csak körbe kell nézni: a könnyű élet is lehet boldogtalan, üres és vacak. Nem is tudom, talán azért, mert kikerülni a nehézségeket, mindig a könnyebb utat választani nem nagy kunszt. Közben pedig talán aki éli, csak az tudja: egy nehéz sors is lehet felemelő, sőt mi több, boldog. Áldozatokat hozni, kudarcok után is felállni, megdolgozni keményen a boldogságért, az már más: áldás ugyanis csak áldozat árán érkezhet az életünkbe.