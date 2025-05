Jegyzet a nagymamákról

A fiatal asszonyba bizony bajban van. - kezdi sorait Balázs Katalin jegyzetében, amit 1975-ben ír a nagymamákról, s mely pontosan 50 éve ezen a napon jelent meg a Fejér Megyei Hírlapban.

Beteg a gyerek, hiába, nem bírja a bölcsődét. Dolgozna pedig, mert szereti a munkáját. De hát anya is. Abban reménykedik, hogy a mama rövidesen nyugdíjba megy, s lesz kire hagyni.

Jól ápolt, jól öltözött aszszony dicsekszik egy társaságban: megszületett a második unokám is! Aztán arról esett szó, ki mennyit segít a fiataloknak a gyermeknevelésben. Kiderült, bizony nem sokat.

A mai nagymamák még javában dolgoznak, többségük a negyvenes esztendők dereka táján tart életkorban. Meg fiatalok, fiatalabbak, mint a koruk után lehetnének. Túl vannak már a nehezén, a gyerekeket felnevelték, óvoda, iskola, többnyire már a múltté. S az aggódások is, a gyermekbetegségek miatt. Újra tudnak magukkal törődni, ismét öltözködnek, és jobban ráérnek most már ápolni a barátságokat is, és közös programokat szervezni, kirándulásokat, utazásokat. Sok a pótolnivaló az ismeretekben: hallottam nagyanyakorú nőkről, akik nyelvet tanultak, s ők a könyvtárak buzgó olvasói. A kisgyerekekkel, unokáikkal azonban nem tudnak még otthon maradni, mert a hivatás, a munka nem engedi. Tehát mások a mostani nagymamák.

Emlékszem, még az én gyerekkoromra: nagyanyámra mindig úgy gondolok, mint sötétruhás, őszhajú, bekötött fejű öreg aszszonyra. Pedig bizonyára nem volt mindig az. Egy megbámult öreg fotográfián is öreg asszonynak látszott már, pedig hat-hét éves forma gyerekeket ölelt magához. Alig múlhatott harmincéves akkor... A falunkban mind ilyenek voltak a nagymamák. Mindegyik házban élt egy öregasszony, szinte látom magam előtt őket, télen fekete danellben, nyáron fekete kartonban, melyeknek sötétjét legfeljebb apró fehér pöttyök, levélkék oldják... Napszítta kendő borult az ősz kontyokra, melyek fodrászt soha nem láttak.

Ezekhez a nagyanyákhoz kötődtünk mi, gyerekek, ők voltak velünk, míg anyánk a mezőn járt, ellátták az állatokat, megfőztek és titokban elkényeztették az unokákat, jó falatok a mi tányérunkba kerültek, és kijutott a szóból is, a meséből is, ránk osztották a szó, a gondolatok, s az emlékek kincseit. A mai nagymamák — nem mondom, hogy belesebbek — életvidámabbak, szépek és nagyon fiatalok. Nem szeretik ők sem kevésbé az unokáikat, mint az előttük járó nemzedék nagyanyái szerették. De más lett azóta az élet. Bizony sokkalta másabb. És a nagyanyává vált asszonynemzedék a saját életét éli, jócskán hozzátoldva az aktív évekhez. A nagyanya alakja így hát kicsit eltávolodott a családtól, a szerencsés kevesek kivételével. A szerencsét elsősorban azokra a fiatalokra értem, akik a gyermeknevelésben számíthatnak a nagymamára is, akiknek nincs gondjuk bölcsődével, óvodával.