Kész főnyeremény: Távol a város zajától, közel a természethez (galéria)

„Olcsó húsnak híg a leve" – hangzik az ismert közmondás. Na ez a házvásárlásra abszolút érvényes. Sok omladozó házat lehet találni az alsókategóriás ingatlanok között, ezért hosszú távon nem érdemes a lehető legolcsóbbat kiválasztani, ezért bátorkodtunk részletesen szétnézni a kínálat között. Kerestünk már ingatlant Székesfehérvár, a Velencei-tó és Sárbogárd környezetében. Ezúttal a megye északi része felé vettük az irányt.

A lakóingatlan egyik ékessége a borospince.

Forrás: Ingatlanbazár

Az Eladó ház Fejér megye rovatunk korábbi részében megnéztük egy luxusingatlan Bicske 20 km-es körzetéből. Akkor az ingatlanbazáron Etyeken bukkantunk álmaink otthonára. Most azonban megfordítottuk a dolgok menetét, megnéztük milyen a kínálat, ha lehető legkevesebb szeretnék költeni a vásárlásra. Less be velünk abba a bicskei lakóingatlanba, amelybe garantáltan beleszeretsz.

