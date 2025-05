A hosszú hétvégével a nyárias időnek is vége

A hét első napján rosszabbra fordul az időjárás, erősen felhős napra van kilátás, zápor és zivatar is kialakulhat. A Köpönyeg.hu előrejelzései szerint hétfőn a szél is megerősödik, a zivatarok környezetében akár viharossá fokozódik, a hőmérséklet pedig 17 fok köré esik vissza.

A borult, esős idő kedden is marad. Bár szakadozni fog a felhőzet, zivatarokra még ekkor is számíthatunk. A továbbra is erős szél mellett a hőmérséklet 15-17 fok körül lesz.

Szerdán az erős szél felhőátvonulásokat hoz, délutánra 20 fok köré melegszik a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.hu időjárás előrejelzésében.