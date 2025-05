Egy tér, ahol a múlt nem tesz különbséget, akár barát, akár hajdani ellenség volt. Mert az emlékezet itt nem válogat.(Videó)

Sárbogárd központjában található a Hősök tere, amely nem csupán a város térképén kijelölt pont, hanem egy olyan helyszín, ahol a múlt tisztelete és a közösségi élet találkozik. Itt a történelem nem poros relikvia, itt körbejárható, átérezhető, megérthető.

A Hősök tere története szorosan összefonódik a város múltjával. Fotó: Bokányi Zsolt

Az emlék történelmi jelentősége

A Hősök tere története szorosan összefonódik a város múltjával. Az első világháborús hősi emlékművet 1942. június 23-án avatták fel, Ungvári Lajos szobrászművész és Derzsy Lajos kőfaragó munkájaként. A rendezett parkban tartott ünnepségen József főherceg is jelen volt. A hatvanas évek végén az emlékművet eltávolították, és a Tompa Mihály utca 2. szám elé helyezték át. Több évtizeddel később, 2001-ben Sárbogárd város önkormányzata úgy döntött, visszahelyezi az emlékművet eredeti helyére, és méltó környezetet teremt köré. A tízmillió forintos beruházásban helyi vállalkozók és magánszemélyek is részt vettek. Az újraavatásra 2001. augusztus 20-án került sor, a teljes emlékmű-együttes pedig 2002. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit a közönség előtt.

Millenniumi Emlékpark ma már a település egyik legfontosabb szimbóluma. Fotó: Boányi Zsolt

A Millenniumi Emlékpark

A város szívében kialakított Millenniumi Emlékpark ma már a település egyik legfontosabb szimbóluma. A Huszár Péter kőfaragó által készített emlékmű-együttes több történelmi korszak előtt tiszteleg, különálló képoszlopokon és obeliszkeken keresztül. A négyzetes domborműveken lépdelve nemcsak a tér fizikai terét járjuk be, hanem egyfajta lelki utazásban is részesülünk. Az emlékművek alatt nyugszanak a II. világháborúban elhunyt, különböző nemzetiségű katonák: oroszok, kirgizek, tatárok, kozákok, németek, grúzok, románok és magyarok, mintegy négyszáz ismeretlen áldozat. Mindegyik nemzet emlékére külön emlékmű készült, ezzel is jelezve: az emlékezet itt nem válogat.

Az emlékművek alatt nyugszanak a II. világháborúban elhunyt, különböző nemzetiségű katonák. Fotó: Bokányi Zsolt

A Hősök tere mai szerepe

A Hősök tere az évek során nem csupán emlékhellyé, hanem a közösségi élet színterévé is vált. Ünnepségek, rendezvények, megemlékezések helyszíne, ahol a város lakói találkoznak, emlékeznek, együtt ünnepelnek. Környezetét a Művelődési Ház, üzletek és parkosított terek ölelik körül, amelyek együtt élhető, barátságos hangulatot teremtenek. A tér rendszeres karbantartása és fejlesztése biztosítja, hogy hosszú távon is a város egyik legfontosabb, legértékesebb helyszíne maradjon.