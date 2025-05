Izgalmas titkok nyomában jár a hadszíntérkutató

A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület mindent megtesz azért, hogy ápolja a huszárok emlékét. Ők tartják rendben a sírjaikat is

Forrás: FMH - archív

– Mikor indulnak útnak?

– Május közepén utazunk, igyekszünk végig járni a huszárhadosztály egykori útvonalát, szálláshelyeit, hadifogságuk helyszíneit. Felvettem a kapcsolatot egy idős osztrák helytörténésszel, aki állítólag mindent tud a magyar huszárok ott töltött napjairól, valamint találkozom egy újságíróval is. Kis útifilmet forgatunk, sőt, még élő bejelentkezést is tervezünk a helyszínről. Nem csak az elásott, iratokkal teli láda megtalálásának esélye tölt el izgalommal, hanem az is, hogy sikerüljön az Enns folyóból legalább néhány fegyvert kiemelni. Ugyanis amikor a huszárok átmentek a hídon a túloldalra, az amerikai katonák beledobáltatták velük a vízbe azokat a fegyvereket, amelyek nekik nem kellettek. Több száz lehet még mindig a mederben. Azonban a kiemeléshez engedélyt kell szereznünk, mert közel az erőmű, ott nem lehet csak úgy a saját szakállunkra mágnesezni, bár az osztrák törvények nem tiltják ennek használatát. Be kell járnunk a hivatalos utat annak érdekében is, hogy áshassunk a kastély kertjében, mert a területen, ahol az elásott ládát sejtjük, állatkertet alakítottak ki. De akár annak idején a huszárok, mi sem adjuk fel soha!