Civil nap majálissal és gulyásfőző versennyel Polgárdiban

A sokaságot Héja Ágnes alpolgármester köszöntötte. A körülményekre nem lehetett panasz, hiszen napsütés és már-már nyárias idő fogadta a ligetbe kilátogatókat. A családosok közül sokan ellátogattak az emlékmű háta mögött felállított sátorba, a könyvtár jóvoltából szervezett kézműves-foglalkozásokra, illetve az óriási ugrálóvárakon is mindig voltak hancúrozó gyerkőcök.

A gulyásfőző verseny díjazottjai a ligetben

Forrás: Polgárdi Hírek

Amint Zelenák Tibor Tamástól megtudtuk: a csapatok egységesen 3 kilogramm húst kaptak a főzéshez, de ki-ki kiegészíthette a mennyiséget ízlése, illetve a csapattagok száma szerint. A népek éhségének csillapítására most is készült közösségi gulyás: a Polgárdi Összhang Egyesület az idén is kiváló ízeket produkált a kóstolók nagy megelégedésére.

Az elkészült ételekkel délben kellett a zsűri asztalához járulni. A zsűrielnök tisztét Vomberg Frigyes mesterszakács, az ismert televíziós műsor sztárszakácsa, food stylist látta el. Munkájában a helyi illetőségű Polák Dániel, a székesfehérvári Teniszklub konyhafőnöke segítette.

Miközben a zsűri értékelt, az emlékmű előtt már folytak az előkészületek egy másik majálisi hangulatot idéző versenyre, a virslievő és sörivó próbára (à la Bud Spencer és Terence Hill), a nagyérdemű szórakoztatására.

A Fekete Sas Motoros Nemzetség néhány tagja a civil napon

Forrás: PH

Amint megtudtuk: a korábbi győztesek más elfoglaltságuk miatt nem jelentek meg az edzett gyomrok vetélkedésén, de valamit sejthettek, mert az alkalmon minden idők legjobb eredményei születtek. A tavalyi 3 perc fölötti eredményekkel szemben a 10 virslit és az 1 liter sört most harmadik leggyorsabban Stadler József tolta, illetve gurította le a torkán, nevezetesen 2 perc 34 másodperc alatt. A második helyezett kis különbséggel, 2 perc 31 másodperccel Palkovics József lett. Az első helyen aztán új bajnokot avathatott Bödő Gyula személyében a város, aki 2 perc 17 másodperc alatt teljesítette az idei virsli–sör kihívást.

A gulyásfőző verseny eredményhirdetésén a díjakat – Vomberg Frigyes szóbeli értékelését követően –, a hagyományok szerint Nyikos László polgármester adta át. Az idei évben a harmadik legízletesebb gulyáslevest a Jóbarátok csapata készítette. Második helyen a Polgárdi VSE csapata végzett. Míg a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a Clara Voce Vegyes Kar gasztro dárdája léphetett fel.