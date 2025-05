Forgatás Dunaújvárosban: Egy világsztár a főszerepben (helyszíni videó)

Útlezárás és forgalomkorlátozás is érvényben van ma éjfélig Dunaújvárosban, hiszen ahogy arról korábban beszámoltunk nagyszabású forgatás zajlik a Vasmű úton és annak környékén. A Sorozatjunkie közösségi oldaláról pedig ma az is kiderült, nem is akármilyen stáb érkezett a Fejér megyei városba.

Emilia Clarke a főszereplője annak a sorozatnak, amelynek forgatása jelenleg is zajlik Dunaújvárosban.

Fotó: Isa Foltin / Forrás: imdb.com

A posztból az derül ki, hogy a PONIES című Peacock-sorozatot forgatása zajlik ma Dunaújvárosban, a produkció főszereplője pedig Emilia Clarke, aki sokak számára ismerős lehet. A Londonban született, világhírű színésznő nevéhez többek között olyan nagysikerű filmek és sorozatok fűződnek, mint a Trónok Harca, a Mielőtt megismertelek, a Terminátor 5, vagy a Solo: Egy Star Wars-történet.

A forgatáson készült videót IDE KATTINTVA a duol.hu oldalán nézhetik meg.