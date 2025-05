Megelevenedett a római kor Tácon – Floralia ünnepe a Gorsiumban (videóval, fotógalériával)

„Vesszen Lóma!” – kiabálta a páréves „barbár” kisgyerek, ahogy masíroztak mellette a római harcosok. Zörgött rajtuk a vas, ahogy talán közel kétezer éve is, éppen ugyanitt, éppen ugyanígy, a császár katonai táborának táci állomásán. Május 3-án, a Gorsium Régészeti Park Floralia tavaszünnepén ugyanis újra megelevenedett egy letűnt, de máig őrzött kor. A Szent István Király Múzeum által szervezett kétnapos esemény már délelőtt lenyűgözte a látogatókat: a római időket idéző díszletek között légiósok harcoltak, árusok kínálták portékáikat, és a római színház hangja újra betöltötte a tereket. Igaz, harminc év után először nem a székesfehérvári Szabad Színház elevenítette meg az eseményeket, ezért hiányoztak is igazán sokaknak. A közönség azért így is szurkolt, biztatott vagy éppen ítéletet mondott a harcosok fölött, akiknek nyakára 2025-ben már nem valódi penge szorult, mégis élethű viadaloknak lehettünk szemtanúi. A nap fénypontja Hadrianus – Alsó-Pannónia helytartója és a későbbi császár – ünnepélyes bevonulása volt, akit katonái kísértek, hogy átadják neki a frissen elkészült tanácsépületeket. A hivatalos aktusokat jóslat és áldás követte, amellyel az istenek kegyét kérték a tartományra és az ünnepre.

A Floralia ünnepén újra római katonák léptek a táci kövekre, a Gorsium Régészeti Park pedig vásárosokkal, harcokkal és ókori színházzal idézte meg a birodalom hangulatát

Fotó: Fehér Gábor

A közel harmincfokos tavaszi melegben is százak utaztak vissza az időben, illetve ki Tácra szombaton, de azért remélhetőleg megéhezni senki nem akart, merthogy ételt nem kínáltak az árusok. Ellenben volt korabeli kerámia, koszorúfonás, játékok, ékszerek és sok egyéb kézműves termék, melyek között sokáig „molyolhattak” a látogatók két program között. Flóra istennő idén is számíthatott áldozatra a halandóktól ezen az ünnepen, így a természet újjászületése ezúttal is biztosított.