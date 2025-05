Fordulóponthoz érkezett a pápaválasztás – feltűnt egy fontos jel!

Napokon belül meg lehet Ferenc pápa utódja. Erre utal a ma reggel kihelyezett cső is, mely a kápolna kéményét hosszabbítja meg, ugyanis a kémény azzal a kályhával van összekötve, amelyet a Sixtus-kápolnába "bezárt" bíborosok szavazócéduláinak elégetésére használnak. Sikertelen szavazási kör esetén fekete, míg sikeres választáskor fehér füst száll fel a kéményből – írja az Infostart.

Hamarosan eldől, hogy ki lesz Ferenc pápa utódja.

Az egyszerű öntöttvas kályhát első alkalommal még az 1939-es konklávén használták. 2005 óta a kéményhez egy másik kályhát is kapcsoltak, amely vegyi adalékanyaggal színezi a füstöt, hogy a választás eredménye jól látható legyen.

Ferenc pápa megválasztása két napba telt

„A nyolcvan évnél fiatalabb, pápaválasztó bíborosok május 7-én délután vonulnak be a Sixtus-kápolnába, ahol megtartják az első szavazási kört, így az első füst szerda este száll majd fel. Május nyolcadikán a bíborosok délelőtt és délután is szavaznak: mindkét forduló után felszáll a füst, várhatóan a déli órákban és este hét óra körül, de az időpontot nem lehet előre megjósolni. Az azt követő napokban is ugyanezt az ütemezést követik” – részletezi a lap.

Ferenc pápa esetében, 2013 márciusában két nap kellett a megválasztásához, azt jelző fehér füst 19 óra 6 perckor szállt fel.

A fehér füst után az úgynevezett protodiakónus bíboros jelenti be a Szent Péter-bazilika lodzsájáról az örömhírt, hogy az egyháznak új pápája van.

