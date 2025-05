Ez a város a ti városotok – közel kétezer ballagó diákot köszöntöttek Székesfehérváron (fotógaléria)

Szombaton ismét megtelt élettel Székesfehérvár főtere, ahol a város egyik legszebb hagyományára, a ballagók köszöntésére várták a fehérvári iskolákból búcsúzó diákokat. A látvány ezúttal is lenyűgöző volt: 83 osztály 1998 diákja búcsúzott el középiskolai éveitől a Városház téren, a családok, barátok és tanárok meghatott figyelme mellett. A fehérvári ballagáson Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, mennyire különleges ez az esemény a város életében.

Fotó: Fehér Gábor

– Sokszor kérdezik tőlem, hogy polgármesterként van-e kedvenc ünnepségem Székesfehérváron, és mindig elmondom, hogy az egyik kedvenc ezek közül a városi ballagás. Mert fantasztikus látványt nyújt ez a sok fiatal, itt városunk gyönyörű történelmi főterén – fogalmazott. A polgármester rámutatott: – Ez egy sok évtizedes, egyébként az országban is egyedülálló hagyomány. A most itt álló fiataloknak, könnyen lehet, hogy anyukájuk vagy apukájuk is ugyanúgy itt állt egyszer egy városi ballagáson – mondta köszöntőjében Cser-Palkovics András. Hangsúlyozta, hogy ez a hagyomány a város diákjairól és azok élményeiről szól, és bízik benne, hogy ezek az évek maradandó értékeket és barátságokat adtak a fiataloknak. Beszéde végén bátorító szavakkal fordult a diákokhoz: - Én is túléltem a matek érettségit. Nem volt kis bravúr, tehát nektek is sikerülni fog! De azt is kívánom, hogy egymást biztassátok, ne csak a következő hetekben, hanem a következő években és a következő évtizedekben is.

